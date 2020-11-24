Стартове вікно для запуску відкриється о 20:00 за Києвом і бажаючі можуть стежити за випробуваннями в реальному часі.
Дивися повний текст Політ Starship SN9 на висоту 10 км (відео).
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Додано: Пон 08 лют, 2021 10:24
Політ Starship SN9 на висоту 10 км (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Політ Starship SN9 на висоту 10 км (відео).
Додано: Пон 08 лют, 2021 10:24
как на Луне, там тоже пытался апппарат взлететь и упал, назвали "маневром по Луне"
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