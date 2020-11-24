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Політ Starship SN9 на
висоту 10 км (відео)

Політ Starship SN9 на висоту 10 км (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 10:24

Політ Starship SN9 на висоту 10 км (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Стартове вікно для запуску відкриється о 20:00 за Києвом і бажаючі можуть стежити за випробуваннями в реальному часі.

Дивися повний текст Політ Starship SN9 на висоту 10 км (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 10:24

как на Луне, там тоже пытался апппарат взлететь и упал, назвали "маневром по Луне"
cohan
 
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