В Україні зареєстровано майже 2 мільйони підприємців.
Дивися повний текст Скільки грошей приносять ФОПи Україні (інфографіка).
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Додано: Пон 08 лют, 2021 11:11
Скільки грошей приносять ФОПи Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки грошей приносять ФОПи Україні (інфографіка).
Додано: Пон 08 лют, 2021 11:11
В этой статистике не хватает информации по росту оборота и экспортных поступлений для того чтобы понимать влияние на национальное ввп, без этих данных это все не о чем
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