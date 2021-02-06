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Скільки грошей приносять
ФОПи Україні (інфографіка)

Скільки грошей приносять ФОПи Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 11:11

Скільки грошей приносять ФОПи Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зареєстровано майже 2 мільйони підприємців.

Дивися повний текст Скільки грошей приносять ФОПи Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 11:11

В этой статистике не хватает информации по росту оборота и экспортных поступлений для того чтобы понимать влияние на национальное ввп, без этих данных это все не о чем
dotster
 
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