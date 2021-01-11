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Subaru залишається в Європі,
незважаючи на невисокі продажі

Subaru залишається в Європі, незважаючи на невисокі продажі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 11:26

Subaru залишається в Європі, незважаючи на невисокі продажі

Пропонуємо до обговорення:
Зазначимо, за попередній рік (клієнти купили 32 299 шт.) спад склав майже 12%.

Дивися повний текст Subaru залишається в Європі, незважаючи на невисокі продажі.
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