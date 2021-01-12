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День фінансів: допомога
безробітним, перша ліцензія на...

День фінансів: допомога безробітним, перша ліцензія на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 12:00

День фінансів: допомога безробітним, перша ліцензія на...

Пропонуємо до обговорення:
Хто отримає виплати по частковому безробіттю, і кому видали першу ліцензію в Україні на онлайн-казино.

Дивися повний текст День фінансів: допомога безробітним, перша ліцензія на онлайн-казино, 1 млн фунтів для ПриватБанку.
R2
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