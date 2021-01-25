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Зеленський доручив створити
спецпрограми підготовки...

Зеленський доручив створити спецпрограми підготовки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 13:02

Зеленський доручив створити спецпрограми підготовки...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський доручив державному концерну "Укроборонпром" запустити спецпрограми підготовки інженерів-конструкторів.

Дивися повний текст Зеленський доручив створити спецпрограми підготовки авіаконструкторів.
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