Президент України Володимир Зеленський доручив державному концерну "Укроборонпром" запустити спецпрограми підготовки інженерів-конструкторів.
Дивися повний текст Зеленський доручив створити спецпрограми підготовки авіаконструкторів.
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Додано: Пон 08 лют, 2021 13:02
Зеленський доручив створити спецпрограми підготовки...
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Дивися повний текст Зеленський доручив створити спецпрограми підготовки авіаконструкторів.
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