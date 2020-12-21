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СБУ викрила одеську будівельну компанію в несплаті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лют, 2021 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила одну з одеських будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків. Для цього менеджмент фірми розробив протиправну схему продажу нерухомості.
Дивися повний текст СБУ викрила одеську будівельну компанію в несплаті податків на 7 млн грн
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Додано: Пон 08 лют, 2021 13:29
СБУ уверена, что занимается своим делом ? Хотя, деньги не пахнут :)
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