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СБУ викрила одеську будівельну
компанію в несплаті...

СБУ викрила одеську будівельну компанію в несплаті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 13:29

СБУ викрила одеську будівельну компанію в несплаті...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила одну з одеських будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків. Для цього менеджмент фірми розробив протиправну схему продажу нерухомості.

Дивися повний текст СБУ викрила одеську будівельну компанію в несплаті податків на 7 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 13:29

СБУ уверена, что занимается своим делом ? Хотя, деньги не пахнут :)
Igorten
 
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