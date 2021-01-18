|
|
|
Cукупний дохід п'яти найбільших ІТ-компаній становить...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лют, 2021 14:02
Пропонуємо до обговорення:
Сукупний дохід п'яти найбільших ІТ-компаній в їх числі Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (власник Google) і Facebook за 2020 рік склав 1,1 трильйон доларів.
Дивися повний текст Cукупний дохід п'яти найбільших ІТ-компаній становить $1,1 трильйона — WSJ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92444
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 08 лют, 2021 14:02
Это реально круто. 5 компаний США зарабатывают почти столько же как вся Россия, которая считает себя ровней топ-странам
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 808
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|