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Cукупний дохід п'яти найбільших
ІТ-компаній становить...

Cукупний дохід п'яти найбільших ІТ-компаній становить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 14:02

Cукупний дохід п'яти найбільших ІТ-компаній становить...

Пропонуємо до обговорення:
Сукупний дохід п'яти найбільших ІТ-компаній в їх числі Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (власник Google) і Facebook за 2020 рік склав 1,1 трильйон доларів.

Дивися повний текст Cукупний дохід п'яти найбільших ІТ-компаній становить $1,1 трильйона — WSJ.
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Это реально круто. 5 компаний США зарабатывают почти столько же как вся Россия, которая считает себя ровней топ-странам
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