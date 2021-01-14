Про це він заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
Дивися повний текст Європа не відкриє кордони для людей без вакцинації, — Зеленський.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 лют, 2021 14:07
Європа не відкриє кордони для людей без вакцинації, —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європа не відкриє кордони для людей без вакцинації, — Зеленський.
Додано: Пон 08 лют, 2021 14:21
Сплошной г-новостной фон.
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Додано: Пон 08 лют, 2021 14:36
Додано: Пон 08 лют, 2021 14:38
Re: Європа не відкриє кордони для людей без вакцинації, —...
Походу без прививки не плучится безвиза. Прийдется делать.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 08 лют, 2021 14:41
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