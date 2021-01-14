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Європа не відкриє кордони для
людей без вакцинації, —...

Європа не відкриє кордони для людей без вакцинації, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 14:07

Європа не відкриє кордони для людей без вакцинації, —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Дивися повний текст Європа не відкриє кордони для людей без вакцинації, — Зеленський.
R2
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Одна бабка сказала...
alex77
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 14:21

Сплошной г-новостной фон.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 14:36

  ruvex написав:Сплошной г-новостной фон.

Так а шо делать, если других новостей нет?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 14:38

Re: Європа не відкриє кордони для людей без вакцинації, —...

Походу без прививки не плучится безвиза. Прийдется делать.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 14:41

  Investor_K написав:Походу без прививки не плучится безвиза. Прийдется делать.

И покупать ковид паспорт :roll:
vetka
 
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