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Будівництво «Північного
потоку-2» відновили

Будівництво «Північного потоку-2» відновили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 14:44

Будівництво «Північного потоку-2» відновили

Пропонуємо до обговорення:
Судно-трубоукладач "Фортуна" приступило до трубоукладки в водах Данії.

Дивися повний текст Будівництво «Північного потоку-2» відновили.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 14:44

Обещать жениться, не значит жениться. Эти российские клоуны в очередной раз выходят на ,,бис".
alexsan042016
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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