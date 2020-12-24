Судно-трубоукладач "Фортуна" приступило до трубоукладки в водах Данії.
Дивися повний текст Будівництво «Північного потоку-2» відновили.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лют, 2021 14:44
Будівництво «Північного потоку-2» відновили
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будівництво «Північного потоку-2» відновили.
Додано: Пон 08 лют, 2021 14:44
Обещать жениться, не значит жениться. Эти российские клоуны в очередной раз выходят на ,,бис".
|