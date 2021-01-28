Цього року в столиці капітально відремонтують кілька транспортних магістралей, а також велику кількість вулиць.
Дивися повний текст Кличко розповів, які столичні дороги відремонтують цього року.
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Додано: Пон 08 лют, 2021 15:38
Кличко розповів, які столичні дороги відремонтують цього...
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Дивися повний текст Кличко розповів, які столичні дороги відремонтують цього року.
Додано: Пон 08 лют, 2021 15:39
При 1600 км - сделано больше 1000км???? это как?? чето незаметно. Бажана в ямах, Броварской в колдобинах, Днепровская набережная в колдобинах. Мелкие улицы типа Пчелки, Гмыри, Вишняковской, Расковой, Шумского и тд. вообще выше 30 км опасно проезжать
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