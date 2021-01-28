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Кличко розповів, які столичні
дороги відремонтують цього...

Кличко розповів, які столичні дороги відремонтують цього...
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 15:38

Кличко розповів, які столичні дороги відремонтують цього...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року в столиці капітально відремонтують кілька транспортних магістралей, а також велику кількість вулиць.

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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 15:39

При 1600 км - сделано больше 1000км???? это как?? чето незаметно. Бажана в ямах, Броварской в колдобинах, Днепровская набережная в колдобинах. Мелкие улицы типа Пчелки, Гмыри, Вишняковской, Расковой, Шумского и тд. вообще выше 30 км опасно проезжать
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