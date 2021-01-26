Про це пише на сайті «Нафтогаз».
Дивися повний текст Спрощено процедуру зміни газопостачальника для отримувачів пільг і субсидій.
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Додано: Пон 08 лют, 2021 15:48
Спрощено процедуру зміни газопостачальника для...
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Дивися повний текст Спрощено процедуру зміни газопостачальника для отримувачів пільг і субсидій.
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