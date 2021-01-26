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Спрощено процедуру зміни
газопостачальника для...

Спрощено процедуру зміни газопостачальника для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 15:48

Спрощено процедуру зміни газопостачальника для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише на сайті «Нафтогаз».

Дивися повний текст Спрощено процедуру зміни газопостачальника для отримувачів пільг і субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 15:49

Всё хоршо, но обл. газы вставляют палки в колёса.
papchik
 
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