ДТЕК передав управління шахтами об’єднання «Добропіллявугілля» новоствореному державному підприємству «Добропіллявугілля-видобуток».
Дивися повний текст ДТЕК повернув державі «Добропіллявугілля».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лют, 2021 15:53
ДТЕК повернув державі «Добропіллявугілля»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДТЕК повернув державі «Добропіллявугілля».
Додано: Пон 08 лют, 2021 16:15
Банальная национализация убытков аналогично Кивтеплоэнерго, выжал все что можно было и забирайте назад.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|