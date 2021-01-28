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ДТЕК повернув державі
«Добропіллявугілля»

ДТЕК повернув державі «Добропіллявугілля»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 15:53

ДТЕК повернув державі «Добропіллявугілля»

Пропонуємо до обговорення:
ДТЕК передав управління шахтами об’єднання «Добропіллявугілля» новоствореному державному підприємству «Добропіллявугілля-видобуток».

Дивися повний текст ДТЕК повернув державі «Добропіллявугілля».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 15:53

Ага, повернув. Просто продав назад, коли вугілля стало невигідним
a_malanchuk
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 16:15

Банальная национализация убытков аналогично Кивтеплоэнерго, выжал все что можно было и забирайте назад.
Ragnar
 
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