Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий виділити Україні 50 млн євро на вакцинацію від COVID-19. Кошти підуть на закупівлю вакцин та обладнання для зберігання.
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Додано: Пон 08 лют, 2021 16:56
Вакцинація за кредитні гроші: ЄІБ виділить Україні 50...
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Дивися повний текст Вакцинація за кредитні гроші: ЄІБ виділить Україні 50 млн євро.
Додано: Пон 08 лют, 2021 16:56
На початку пандемії, Європейський інвестиційний банк надав позику розмірі 100 млн доларів для Pfizer-BionTech. На додачу до відсотків за позику, ЄІБ отримає ще до 25 млн доларів прибутку від продажів вакцини. Це стало відомо з відредагованого контракту між двома сторонами, який "фарма" подала до регуляторів цінних паперів.
Тобто ми готові позичити вам гроші, що б ви купили нашу вакцину, що б ми отримали прибуток від виготовлення нашої вакцини. А потім ще отримаємо відсотки від кредиту, який надали вам для покупки вакцини. Непоганий такий гешефт.
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