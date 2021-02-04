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Вакцинація за кредитні гроші:
ЄІБ виділить Україні 50...

Вакцинація за кредитні гроші: ЄІБ виділить Україні 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 16:56

Вакцинація за кредитні гроші: ЄІБ виділить Україні 50...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий виділити Україні 50 млн євро на вакцинацію від COVID-19. Кошти підуть на закупівлю вакцин та обладнання для зберігання.

Дивися повний текст Вакцинація за кредитні гроші: ЄІБ виділить Україні 50 млн євро.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 16:56

На початку пандемії, Європейський інвестиційний банк надав позику розмірі 100 млн доларів для Pfizer-BionTech. На додачу до відсотків за позику, ЄІБ отримає ще до 25 млн доларів прибутку від продажів вакцини. Це стало відомо з відредагованого контракту між двома сторонами, який "фарма" подала до регуляторів цінних паперів.
Тобто ми готові позичити вам гроші, що б ви купили нашу вакцину, що б ми отримали прибуток від виготовлення нашої вакцини. А потім ще отримаємо відсотки від кредиту, який надали вам для покупки вакцини. Непоганий такий гешефт.
for_u
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