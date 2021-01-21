|
|
Roshen отримав дозвіл на випуск масла найвищого ступеня...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лют, 2021 17:06
Пропонуємо до обговорення:
Вінницький молочний завод (ВМЗ), що входить до корпорації Roshen, планує в 2021 році кілька експортних поставок солодковершкового масла найвищого ступеня кошерності, повідомив виробник у прес-релізі.
Дивися повний текст Roshen отримав дозвіл на випуск масла найвищого ступеня кошерності
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92451
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 08 лют, 2021 17:06
Вальцман рулит?
-
Dikoy
-
-
- Повідомлень: 1228
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему