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Roshen отримав дозвіл на випуск
масла найвищого ступеня...

Roshen отримав дозвіл на випуск масла найвищого ступеня...
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 17:06

Roshen отримав дозвіл на випуск масла найвищого ступеня...

Пропонуємо до обговорення:
Вінницький молочний завод (ВМЗ), що входить до корпорації Roshen, планує в 2021 році кілька експортних поставок солодковершкового масла найвищого ступеня кошерності, повідомив виробник у прес-релізі.

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