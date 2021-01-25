Україна гідно протидіє пандемії COVID-19 і в цьому плані державі є чим пишатися.
Дивися повний текст Зеленський оцінив результати боротьби з пандемією.
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Додано: Пон 08 лют, 2021 18:37
Зеленський оцінив результати боротьби з пандемією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський оцінив результати боротьби з пандемією.
Додано: Пон 08 лют, 2021 18:37
Я вже перехворів на КОВІД і одужав , навіщо мені ця вакцинація , юо вважаю що у мене більший імунітет є
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