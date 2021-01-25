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Зеленський оцінив результати
боротьби з пандемією

Зеленський оцінив результати боротьби з пандемією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 18:37

Зеленський оцінив результати боротьби з пандемією

Пропонуємо до обговорення:
Україна гідно протидіє пандемії COVID-19 і в цьому плані державі є чим пишатися.

Дивися повний текст Зеленський оцінив результати боротьби з пандемією.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 18:37

Я вже перехворів на КОВІД і одужав , навіщо мені ця вакцинація , юо вважаю що у мене більший імунітет є
yuluk
 
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