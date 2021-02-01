RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як часто колектори дошкуляють
українцям (результати...

Як часто колектори дошкуляють українцям (результати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 20:06

Як часто колектори дошкуляють українцям (результати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні слово «колектор» точно відомо більшості, особливо тим, хто брав позику в мікрофінансових організаціях.

Дивися повний текст Як часто колектори дошкуляють українцям (результати опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92453
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 20:06

Немного заниженные проценты...
finuser446
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Igorten і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський оцінив результати боротьби з пандемією
R2 » Пон 08 лют, 2021 18:37
2 46
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лют, 2021 19:36
kdevil
Степанов назвав результати «карантину зимових канікул»
R2 » П'ят 05 лют, 2021 16:31
1 95
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лют, 2021 16:32
arheops
Українцям пообіцяли зарплати "як у Польщі чи Словаччині"... 1, 2, 3
R2 » Пон 01 лют, 2021 10:23
28 2426
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лют, 2021 11:25
Nickoss1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19146)
08.02.2021 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.