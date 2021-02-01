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Як часто колектори дошкуляють українцям (результати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лют, 2021 20:06
Пропонуємо до обговорення:
В Україні слово «колектор» точно відомо більшості, особливо тим, хто брав позику в мікрофінансових організаціях.
Дивися повний текст Як часто колектори дошкуляють українцям (результати опитування)
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Додано: Пон 08 лют, 2021 20:06
Немного заниженные проценты...
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