Уряд Німеччини видасть субсидію підприємству Ілона Маска в рамках підтримки акумуляторної галузі Європи.
Дивися повний текст Завод Ілона Маска в Берліні отримає мільярд доларів субсидій від уряду ФРН.
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Додано: Пон 08 лют, 2021 23:12
Завод Ілона Маска в Берліні отримає мільярд доларів...
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Дивися повний текст Завод Ілона Маска в Берліні отримає мільярд доларів субсидій від уряду ФРН.
Додано: Пон 08 лют, 2021 23:12
Капіталізація піару Єлонамахою. Мільярдна субсидія для найбіднішого - Остап Бендер гризе пальці від заздрощів.
Додано: Пон 08 лют, 2021 23:31
Лучше так, чем РАБ-тарифы в пользу "рыжего" и "инвесторов".
Во сколько Украине обходится "зеленый тариф" (самый высокий в мире, а кули нам?)?
Biden's Laptop Matters
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