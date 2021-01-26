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Завод Ілона Маска в Берліні
отримає мільярд доларів...

Завод Ілона Маска в Берліні отримає мільярд доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 23:12

Завод Ілона Маска в Берліні отримає мільярд доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Німеччини видасть субсидію підприємству Ілона Маска в рамках підтримки акумуляторної галузі Європи.

Дивися повний текст Завод Ілона Маска в Берліні отримає мільярд доларів субсидій від уряду ФРН.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 23:12

Капіталізація піару Єлонамахою. Мільярдна субсидія для найбіднішого - Остап Бендер гризе пальці від заздрощів.
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Лучше так, чем РАБ-тарифы в пользу "рыжего" и "инвесторов".
Во сколько Украине обходится "зеленый тариф" (самый высокий в мире, а кули нам?)?
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