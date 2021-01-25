У п'ятницю, 5 лютого, під час здійснення документального габаритно-вагового контролю в м. Кривий Ріг зафіксоване значуще перевантаження.
Дивися повний текст Зафіксовано новий рекорд з перевантаження: перевозили поїзд.
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Додано: Вів 09 лют, 2021 00:12
Зафіксовано новий рекорд з перевантаження: перевозили поїзд
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Дивися повний текст Зафіксовано новий рекорд з перевантаження: перевозили поїзд.
Додано: Вів 09 лют, 2021 00:12
жах, дич, свавілля , божевільня ... На що розраховували мерзотники перевізники ?
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