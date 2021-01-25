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Зафіксовано новий рекорд з
перевантаження: перевозили поїзд

Зафіксовано новий рекорд з перевантаження: перевозили поїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 00:12

Зафіксовано новий рекорд з перевантаження: перевозили поїзд

Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю, 5 лютого, під час здійснення документального габаритно-вагового контролю в м. Кривий Ріг зафіксоване значуще перевантаження.

Дивися повний текст Зафіксовано новий рекорд з перевантаження: перевозили поїзд.
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жах, дич, свавілля , божевільня ... На що розраховували мерзотники перевізники ?
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