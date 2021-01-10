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У США розробили камеру із
наноструктурами, яка поліпшує...

У США розробили камеру із наноструктурами, яка поліпшує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 04:00

У США розробили камеру із наноструктурами, яка поліпшує...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Metalenz розробила технологію зйомки за допомогою єдиної пласкої лінзи, яка дає змогу робити кращі знімки, ніж на звичайних камерах смартфонів.

Дивися повний текст У США розробили камеру із наноструктурами, яка поліпшує якість фото.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 04:00

"Камера, созданная на основе новой технологии объективов, ... и занимает меньше места в памяти смартфона"
Реальная революция в информатике. Нынешние-то камеры занимают ровно 0, а тут получается ещё меньше.
moveton
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