Банкіри та аналітики прогнозують подальше зміцнення гривні до долара.
Дивися повний текст Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого.
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Додано: Вів 09 лют, 2021 04:44
Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого
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Дивися повний текст Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого.
Додано: Вів 09 лют, 2021 04:44
с набранной динамикой движения 27,5 он наберет гораздо раньше конца месяца, но не думаю что на этой отметке остановится.
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