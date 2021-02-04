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Банкіри дали прогноз курсу
долара до кінця лютого

Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 04:44

Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого

Пропонуємо до обговорення:
Банкіри та аналітики прогнозують подальше зміцнення гривні до долара.

Дивися повний текст Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 04:44

с набранной динамикой движения 27,5 он наберет гораздо раньше конца месяца, но не думаю что на этой отметке остановится.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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