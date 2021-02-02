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Процедуру реєстрації
місця проживання змінять

Процедуру реєстрації місця проживання змінять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 09:56

Процедуру реєстрації місця проживання змінять

Пропонуємо до обговорення:
Штамп про прописку пропонують прибрати з українського паспорта. Втілити ідею можуть вже в квітні цього року.

Дивися повний текст Процедуру реєстрації місця проживання змінять.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 09:56

Прикольно
что делать с военкоматами?
Что делать детям которые прописаны? Опекунский совет?
Что делать если тебя не законно выселили и продали твою квартиру (пока ты был долго заграницей или кто-то сидел на зоне)?
Тоже все декларативно сделаем?
Востаннє редагувалось mulder_vik в Вів 09 лют, 2021 10:01, всього редагувалось 1 раз.
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 09:56

Ах да, и мое любимое... Выборы?
Здраствуйте карусели?
mulder_vik
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