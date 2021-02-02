Штамп про прописку пропонують прибрати з українського паспорта. Втілити ідею можуть вже в квітні цього року.
Дивися повний текст Процедуру реєстрації місця проживання змінять.
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Додано: Вів 09 лют, 2021 09:56
Процедуру реєстрації місця проживання змінять
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Процедуру реєстрації місця проживання змінять.
Додано: Вів 09 лют, 2021 09:56
Прикольно
что делать с военкоматами?
Что делать детям которые прописаны? Опекунский совет?
Что делать если тебя не законно выселили и продали твою квартиру (пока ты был долго заграницей или кто-то сидел на зоне)?
Тоже все декларативно сделаем?
Востаннє редагувалось mulder_vik в Вів 09 лют, 2021 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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