АМКУ отримає окремих держуповноважених, які будуть займатися виключно оскарженнями тендерних закупівель.
Дивися повний текст Рада схвалила реформу Антимонопольного комітету.
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Додано: Вів 09 лют, 2021 10:16
Рада схвалила реформу Антимонопольного комітету
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Дивися повний текст Рада схвалила реформу Антимонопольного комітету.
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