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Рада схвалила реформу
Антимонопольного комітету

Рада схвалила реформу Антимонопольного комітету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 10:16

Рада схвалила реформу Антимонопольного комітету

Пропонуємо до обговорення:
АМКУ отримає окремих держуповноважених, які будуть займатися виключно оскарженнями тендерних закупівель.

Дивися повний текст Рада схвалила реформу Антимонопольного комітету.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 10:16

Ещё одних решал;- и дополнительную работу анти коррупции не рам.
a_zubko_15
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