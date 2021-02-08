Міністерство охорони здоров'я розраховує забезпечити доступ до вакцини від COVID-19 для всіх громадян до кінця 2021 року.
Дивися повний текст До кінця року МОЗ планує дати можливість всім охочим безкоштовно вакцинуватись.
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Додано: Вів 09 лют, 2021 11:48
До кінця року МОЗ планує дати можливість всім охочим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До кінця року МОЗ планує дати можливість всім охочим безкоштовно вакцинуватись.
Додано: Вів 09 лют, 2021 11:48
нарешті дочекалися безкоштовного дозволу. Слава партії ! ще б десь вакцину дешево купити..., а не втри дорого і незнати що.
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