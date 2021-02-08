RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До кінця року МОЗ планує дати
можливість всім охочим...

До кінця року МОЗ планує дати можливість всім охочим...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 11:48

До кінця року МОЗ планує дати можливість всім охочим...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я розраховує забезпечити доступ до вакцини від COVID-19 для всіх громадян до кінця 2021 року.

Дивися повний текст До кінця року МОЗ планує дати можливість всім охочим безкоштовно вакцинуватись.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92457
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 11:48

нарешті дочекалися безкоштовного дозволу. Слава партії ! ще б десь вакцину дешево купити..., а не втри дорого і незнати що.
providnyk
 
Повідомлень: 135
З нами з: 30.03.12
Подякував: 137 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: o_boiko і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого
R2 » Вів 09 лют, 2021 04:44
2 221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лют, 2021 08:12
cohan
До 2029 року «зелені» компенсації можуть становити 10-20...
R2 » П'ят 05 лют, 2021 12:03
2 200
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лют, 2021 21:43
Mirax
Народження дитини: витрати під час вагітності та 1 року...
R2 » П'ят 05 лют, 2021 14:11
2 298
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лют, 2021 18:06
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.