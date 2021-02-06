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Якість газу в регіонах
України (інфографіка)

Якість газу в регіонах України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 12:37

Якість газу в регіонах України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У разі сумнівів у якості природного газу Споживач має право звернутися до відповідних територіальних органів.

Дивися повний текст Якість газу в регіонах України (інфографіка).
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