За січень глава Національного банку Кирило Шевченко задекларував 398,9 тис. Гривень зарплати.
Дивися повний текст Стала відома зарплата голови НБУ в січні.
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Додано: Вів 09 лют, 2021 14:06
Стала відома зарплата голови НБУ в січні
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Дивися повний текст Стала відома зарплата голови НБУ в січні.
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