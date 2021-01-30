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Стала відома зарплата
голови НБУ в січні

Стала відома зарплата голови НБУ в січні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 14:06

Стала відома зарплата голови НБУ в січні

Пропонуємо до обговорення:
За січень глава Національного банку Кирило Шевченко задекларував 398,9 тис. Гривень зарплати.

Дивися повний текст Стала відома зарплата голови НБУ в січні.
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