Киянин налагодив в інтернеті продаж підроблених водійських прав європейського зразка.
Дивися повний текст Киянин заробляв 20 млн грн на рік на продажу фальшивих водійських прав.
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Додано: Вів 09 лют, 2021 15:40
Киянин заробляв 20 млн грн на рік на продажу фальшивих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянин заробляв 20 млн грн на рік на продажу фальшивих водійських прав.
Додано: Вів 09 лют, 2021 15:44
Я не розумію, що їм намагаються інкримінувати?
Читаєм:
1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -
караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років."
Але є ще один нюанс, я розумію, що вони робили польські права, то тоді ця справа просто розсиплеться.
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