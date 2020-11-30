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Киянин заробляв 20 млн грн на
рік на продажу фальшивих...

Киянин заробляв 20 млн грн на рік на продажу фальшивих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 15:40

Киянин заробляв 20 млн грн на рік на продажу фальшивих...

Пропонуємо до обговорення:
Киянин налагодив в інтернеті продаж підроблених водійських прав європейського зразка.

Дивися повний текст Киянин заробляв 20 млн грн на рік на продажу фальшивих водійських прав.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 15:40

...талановитих треба в уряд, а не в тюрму, бо там одні бездарі...
vbereza958
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Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 15:44

Я не розумію, що їм намагаються інкримінувати?
Читаєм:
1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -

караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років."

Але є ще один нюанс, я розумію, що вони робили польські права, то тоді ця справа просто розсиплеться.
unicdima
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