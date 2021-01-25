Шмигаль анонсує в січні-червні 2021 року нову програму фінансового лізингу та іпотеки під 5% річних.
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Додано: Вів 09 лют, 2021 16:02
Шмигаль анонсував запуск іпотеки під 5%
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Дивися повний текст Шмигаль анонсував запуск іпотеки під 5%.
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