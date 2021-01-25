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Шмигаль анонсував
запуск іпотеки під 5%

Шмигаль анонсував запуск іпотеки під 5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 16:02

Шмигаль анонсував запуск іпотеки під 5%

Пропонуємо до обговорення:
Шмигаль анонсує в січні-червні 2021 року нову програму фінансового лізингу та іпотеки під 5% річних.

Дивися повний текст Шмигаль анонсував запуск іпотеки під 5%.
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Инфляция 5 Ипотека 5. = Схематоз для своих за счет пересiчного
Moimir
 
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