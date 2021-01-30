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Кличко: тарифи на тепло для
українців не підвищаться

Кличко: тарифи на тепло для українців не підвищаться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 17:03

Кличко: тарифи на тепло для українців не підвищаться

Пропонуємо до обговорення:
Про це мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив після підписання Меморандуму.

Дивися повний текст Кличко: тарифи на тепло для українців не підвищаться.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 17:03

В городах плата за тепло повышаться не будет.А в частном секторе,что люди другого сорта живут?
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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