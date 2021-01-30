Про це мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив після підписання Меморандуму.
Дивися повний текст Кличко: тарифи на тепло для українців не підвищаться.
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Додано: Вів 09 лют, 2021 17:03
Кличко: тарифи на тепло для українців не підвищаться
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко: тарифи на тепло для українців не підвищаться.
Додано: Вів 09 лют, 2021 17:03
В городах плата за тепло повышаться не будет.А в частном секторе,что люди другого сорта живут?
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