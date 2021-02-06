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В Україні посилять відповідальність
за несплату податків

В Україні посилять відповідальність за несплату податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 17:33

В Україні посилять відповідальність за несплату податків

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект вводить кримінальну відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість.

Дивися повний текст В Україні посилять відповідальність за несплату податків.
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