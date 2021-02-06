Законопроект вводить кримінальну відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість.
Дивися повний текст В Україні посилять відповідальність за несплату податків.
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Додано: Вів 09 лют, 2021 17:33
В Україні посилять відповідальність за несплату податків
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Дивися повний текст В Україні посилять відповідальність за несплату податків.
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