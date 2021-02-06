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Україна може отримати 90 мільйонів доларів позики за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лют, 2021 17:52
Пропонуємо до обговорення:
У разі вакцинації 10 мільйонів осіб з групи ризику Україна може отримати кредит обсягом 30 мільйонів доларів від Світового банку, загальна допомога становитиме 90 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Україна може отримати 90 мільйонів доларів позики за вакцинацію від COVID-19
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