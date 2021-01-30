З початку карантину через пандемію коронавірусу COVID-19 загальний обсяг допомоги з безробіття в Україні досяг 15,8 млрд гривень.
Дивися повний текст Безробітні за час карантину отримали виплати майже на 16 млрд.
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Додано: Вів 09 лют, 2021 17:54
Безробітні за час карантину отримали виплати майже на 16...
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Дивися повний текст Безробітні за час карантину отримали виплати майже на 16 млрд.
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