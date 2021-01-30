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Безробітні за час карантину
отримали виплати майже на 16...

Безробітні за час карантину отримали виплати майже на 16...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 17:54

Безробітні за час карантину отримали виплати майже на 16...

Пропонуємо до обговорення:
З початку карантину через пандемію коронавірусу COVID-19 загальний обсяг допомоги з безробіття в Україні досяг 15,8 млрд гривень.

Дивися повний текст Безробітні за час карантину отримали виплати майже на 16 млрд.
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