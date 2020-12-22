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Поліцейський у смартфоні:
Поліція зможе виписувати...

Поліцейський у смартфоні: Поліція зможе виписувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 18:20

Поліцейський у смартфоні: Поліція зможе виписувати...

Пропонуємо до обговорення:
Правопорушень на дорогах так багато, що в Україні запустили додаток "Поліцейський в смартфоні", який дозволяє фіксувати порушення інших учасників дорожнього руху. За "наведенням", які надсилатимуть водії, поліція буде виписувати реальні штрафи.

Дивися повний текст Поліцейський у смартфоні: Поліція зможе виписувати штрафи через скарги інших водіїв.
R2
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