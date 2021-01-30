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Аеропорт «Київ»
планують реконструювати

Аеропорт «Київ» планують реконструювати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 20:47

Аеропорт «Київ» планують реконструювати

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського отримає в постійне користування земельну ділянку 0,25 га, за рахунок чого летовище зможе приймати великі літаки.

Дивися повний текст Аеропорт «Київ» планують реконструювати.
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25 соток превратят Жуляны в супер порт ? 🤔
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