|
|
Які податки необхідно сплатити за продаж нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лют, 2021 06:26
Пропонуємо до обговорення:
Фізичні особи повинні задекларувати свої доходи та сплатити податок, якщо здійснили операцію з продажу нерухомості.
Дивися повний текст Які податки необхідно сплатити за продаж нерухомості
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92466
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор