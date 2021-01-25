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Які податки необхідно
сплатити за продаж нерухомості

Які податки необхідно сплатити за продаж нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 06:26

Які податки необхідно сплатити за продаж нерухомості

Пропонуємо до обговорення:
Фізичні особи повинні задекларувати свої доходи та сплатити податок, якщо здійснили операцію з продажу нерухомості.

Дивися повний текст Які податки необхідно сплатити за продаж нерухомості.
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