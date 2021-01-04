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Українські АЗС оштрафували на 7,5 млн грн за неякісне пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лют, 2021 08:19
Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році Державна екологічна інспекція (ДЕІ) провела 848 перевірок якості пального на АЗС. Це на 37% більше в порівнянні з 2019 роком. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова відомства Андрій Мальований.
Дивися повний текст Українські АЗС оштрафували на 7,5 млн грн за неякісне пальне
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Додано: Сер 10 лют, 2021 08:19
А почему не пишется какие АЗС оштрафовали? Статья ни о чем!
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vipigolub
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