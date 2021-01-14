Про це повідомляє "Опендатабот".
Дивися повний текст Продаж залізничних квитків зменшився в 2,5 рази у порівнянні з минулим зимовим сезоном.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 09:29
Продаж залізничних квитків зменшився в 2,5 рази у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продаж залізничних квитків зменшився в 2,5 рази у порівнянні з минулим зимовим сезоном.
Додано: Сер 10 лют, 2021 09:29
Именно поэтому менеджеры уз поднимают тарифы на проезд в вонючих,грязных вагонах.Браво специалистам.
Додано: Сер 10 лют, 2021 10:31
У нас везде так - чем больше экономиш тем больше монополия поднимает тариф, прибыль же должна каждвй месяц рости, даже абонплату придумали хочешь не хочеш - плати . Но в УЗ особый случай - тут только повышение тарифа или отсутствие ремонтов, доработали до того что купе в 2 раза дороже автобуса
Додано: Сер 10 лют, 2021 10:36
Скорее всего уз осознанно загоняют в минус, чтобы быть дёшево проданной олигарху.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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