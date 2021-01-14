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Продаж залізничних квитків
зменшився в 2,5 рази у...

Продаж залізничних квитків зменшився в 2,5 рази у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 09:29

Продаж залізничних квитків зменшився в 2,5 рази у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Опендатабот".

Дивися повний текст Продаж залізничних квитків зменшився в 2,5 рази у порівнянні з минулим зимовим сезоном.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 09:29

Именно поэтому менеджеры уз поднимают тарифы на проезд в вонючих,грязных вагонах.Браво специалистам.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 10:31

У нас везде так - чем больше экономиш тем больше монополия поднимает тариф, прибыль же должна каждвй месяц рости, даже абонплату придумали хочешь не хочеш - плати . Но в УЗ особый случай - тут только повышение тарифа или отсутствие ремонтов, доработали до того что купе в 2 раза дороже автобуса
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 10:36

  sena_2008atp написав:Именно поэтому менеджеры уз поднимают тарифы на проезд в вонючих,грязных вагонах.Браво специалистам.

Скорее всего уз осознанно загоняют в минус, чтобы быть дёшево проданной олигарху.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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