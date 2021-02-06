Україна обговорить з Німеччиною можливість авансування транспортування або експорту «зеленого» водню.
Дивися повний текст Україна запропонувала Німеччині замінити російський газ екологічним паливом.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 09:33
Україна запропонувала Німеччині замінити російський газ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна запропонувала Німеччині замінити російський газ екологічним паливом.
Додано: Сер 10 лют, 2021 09:33
"По словам Витренко, с помощью аванса Украина сможет финансировать развитие зеленой энергетики,"
А может хватит работать всем налогоплательщикам на "зелёную энергетику олигархов"?
Додано: Сер 10 лют, 2021 10:07
А шо у нас с электричеством? Процесс преобразования энергоемкий. "Уважаемый редактор!
Может, лучше — про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! — год подряд
То тарелками пугают —
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!" Это не к финанс.юа)
Додано: Сер 10 лют, 2021 10:24
Вообщем тема вроде бы хорошая, но где взять электричество, не завод по добыче водорода, а энергию. Если энергия от угля, то смысл, а если "зеленая", то должна быть дешевой и много. И опять же, сейчас 2021 год, а 24г. критичен.
Додано: Сер 10 лют, 2021 10:38
PЗелёная энергетика в Украине - способ обворовывать наши карманы из бюджета.
Додано: Сер 10 лют, 2021 11:00
Очередной бред. Знаю лично людей, которые в частном доме установили солнечные батареи и продают энергию в сеть за дорого, а пользуются за дёшево. Они не олигархи, а обычные пересичные. Так можем сделать вы и я. Кто-то видит возможности, а у кого- то всегда кто-то виноват- олигархи, правительство, и вообще всегда все не так. Зелёную энергетику развивать нужно. За ней будущее. Это делают все цивилизованные страны. Просто есть люди,которые строчат бредни про олигархов, а есть те, кто сортирует мусор, интересуется новыми технологиями, убирает за своей собакой в парке, а также в целом думает о будущем планеты.
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