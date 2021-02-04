Вівторок буде надзвичайно цікавим днем на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: напруга по долару лише посилиться.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 09:37
Міжбанк: напруга по долару лише посилиться
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: напруга по долару лише посилиться.
Додано: Сер 10 лют, 2021 09:38
рыночного курса нету . есть чиновники которые на этом деньги зарабатывают . а виноваты как всегда -ну вы все поняли
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