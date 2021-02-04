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Міжбанк: напруга по
долару лише посилиться

Міжбанк: напруга по долару лише посилиться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 09:37

Міжбанк: напруга по долару лише посилиться

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок буде надзвичайно цікавим днем ​​на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: напруга по долару лише посилиться.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 09:38

рыночного курса нету . есть чиновники которые на этом деньги зарабатывают . а виноваты как всегда -ну вы все поняли
allochka171200
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