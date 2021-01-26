Греція та Болгарія у 2020 році практично весь природний газ отримували через новий газопровід «Турецький потік» в обхід України.
Дивися повний текст Греція та Болгарія торік майже весь природний газ отримували в обхід України – S&P.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 09:58
Греція та Болгарія торік майже весь природний газ...
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Дивися повний текст Греція та Болгарія торік майже весь природний газ отримували в обхід України – S&P.
Додано: Сер 10 лют, 2021 09:59
Парламент Украины 18 января 2018 года принял закон о реинтеграции Донбасса и Крыма, в котором Россия названа государством-агрессором.
Деньги не пахнут, это кто то другое "пахнет". В 2024 г. или продолжаем транзит, или не продолжаем. Или есть 3 млрд. или нету.
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