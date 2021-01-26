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Греція та Болгарія торік
майже весь природний газ...

Греція та Болгарія торік майже весь природний газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 09:58

Греція та Болгарія торік майже весь природний газ...

Пропонуємо до обговорення:
Греція та Болгарія у 2020 році практично весь природний газ отримували через новий газопровід «Турецький потік» в обхід України.

Дивися повний текст Греція та Болгарія торік майже весь природний газ отримували в обхід України – S&P.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 09:59

Парламент Украины 18 января 2018 года принял закон о реинтеграции Донбасса и Крыма, в котором Россия названа государством-агрессором.

Деньги не пахнут, это кто то другое "пахнет". В 2024 г. или продолжаем транзит, или не продолжаем. Или есть 3 млрд. или нету.
antae2019
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