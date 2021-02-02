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Як змінилися ціни на
комуналку за останній рік

Як змінилися ціни на комуналку за останній рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 10:30

Як змінилися ціни на комуналку за останній рік

Пропонуємо до обговорення:
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за січень 2021 року зросли на 6,0%.

Дивися повний текст Як змінилися ціни на комуналку за останній рік.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 10:31

Если с ценой на газ экономика страны с ЗП будет расти такими же темпами, я не против.
anton_gms
 
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