Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за січень 2021 року зросли на 6,0%.
Дивися повний текст Як змінилися ціни на комуналку за останній рік.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 10:30
Як змінилися ціни на комуналку за останній рік
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Дивися повний текст Як змінилися ціни на комуналку за останній рік.
Додано: Сер 10 лют, 2021 10:31
Если с ценой на газ экономика страны с ЗП будет расти такими же темпами, я не против.
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