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Способи передачі
показань лічильника газу

Способи передачі показань лічильника газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 11:26

Способи передачі показань лічильника газу

Пропонуємо до обговорення:
З 1 по 5 число місяця українці повинні передавати показники газових лічильників.

Дивися повний текст Способи передачі показань лічильника газу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 11:26

Не совсем понятно, почему нафтогаз перекладывает обязанасть за расчет расхода на клиентов. У них же есть приборы учета местные, не?
arheops
 
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