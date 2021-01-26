З 1 по 5 число місяця українці повинні передавати показники газових лічильників.
Дивися повний текст Способи передачі показань лічильника газу.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 11:26
Способи передачі показань лічильника газу
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Дивися повний текст Способи передачі показань лічильника газу.
Додано: Сер 10 лют, 2021 11:26
Не совсем понятно, почему нафтогаз перекладывает обязанасть за расчет расхода на клиентов. У них же есть приборы учета местные, не?
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