Майже дві третини (64,9%) українців відчули підвищення тарифів на послуги ЖКГ у новому році.
Дивися повний текст Більшість українців вважають тарифи ЖКП завищеними (дослідження).
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Додано: Сер 10 лют, 2021 11:47
Більшість українців вважають тарифи ЖКП завищеними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців вважають тарифи ЖКП завищеними (дослідження).
Додано: Сер 10 лют, 2021 11:47
Однозначно завышенные. Провал обещаний Зеленского ударил по его рейтингу, и скоро его потопит.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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