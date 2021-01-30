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Більшість українців вважають
тарифи ЖКП завищеними...

Більшість українців вважають тарифи ЖКП завищеними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 11:47

Більшість українців вважають тарифи ЖКП завищеними...

Пропонуємо до обговорення:
Майже дві третини (64,9%) українців відчули підвищення тарифів на послуги ЖКГ у новому році.

Дивися повний текст Більшість українців вважають тарифи ЖКП завищеними (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 11:47

Большинство украинцев считают тарифы ЖКУ завышенными

Однозначно завышенные. Провал обещаний Зеленского ударил по его рейтингу, и скоро его потопит.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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