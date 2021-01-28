Національний банк хоче захистити кредитний портфель банків у 1 трлн грн.
Дивися повний текст Голова НБУ пояснив, навіщо створять спеціалізований фінансовий суд.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 12:14
Голова НБУ пояснив, навіщо створять спеціалізований...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова НБУ пояснив, навіщо створять спеціалізований фінансовий суд.
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