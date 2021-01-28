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Голова НБУ пояснив, навіщо
створять спеціалізований...

Голова НБУ пояснив, навіщо створять спеціалізований...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 12:14

Голова НБУ пояснив, навіщо створять спеціалізований...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк хоче захистити кредитний портфель банків у 1 трлн грн.

Дивися повний текст Голова НБУ пояснив, навіщо створять спеціалізований фінансовий суд.
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