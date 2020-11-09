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В ООН прогнозують скорочення
світових запасів зерна до...

В ООН прогнозують скорочення світових запасів зерна до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 13:16

В ООН прогнозують скорочення світових запасів зерна до...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році очікується збільшення обсягів світової торгівлі зерновими культурами і різке скорочення загальносвітових запасів зерна.

Дивися повний текст В ООН прогнозують скорочення світових запасів зерна до мінімуму за 5 років.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 13:16

Нужно переходить с этилового спирта на другие наркотики, чтоб зерновые экономить
yurii_kruhlov
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