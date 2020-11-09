У 2021 році очікується збільшення обсягів світової торгівлі зерновими культурами і різке скорочення загальносвітових запасів зерна.
Дивися повний текст В ООН прогнозують скорочення світових запасів зерна до мінімуму за 5 років.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 13:16
В ООН прогнозують скорочення світових запасів зерна до...
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Дивися повний текст В ООН прогнозують скорочення світових запасів зерна до мінімуму за 5 років.
Додано: Сер 10 лют, 2021 13:16
Нужно переходить с этилового спирта на другие наркотики, чтоб зерновые экономить
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