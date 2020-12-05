Мільярдер Ілон Маск назвав умови IPO свого проекту супутникового інтернету Starlink.
Дивися повний текст Маск готовий вийти на біржу зі своїм супутниковим інтернетом Starlink.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 15:03
Маск готовий вийти на біржу зі своїм супутниковим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск готовий вийти на біржу зі своїм супутниковим інтернетом Starlink.
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