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Маск готовий вийти на біржу
зі своїм супутниковим...

Маск готовий вийти на біржу зі своїм супутниковим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 15:03

Маск готовий вийти на біржу зі своїм супутниковим...

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Ілон Маск назвав умови IPO свого проекту супутникового інтернету Starlink.

Дивися повний текст Маск готовий вийти на біржу зі своїм супутниковим інтернетом Starlink.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 15:03

ото грошенят піднімуть
5kopiyok
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