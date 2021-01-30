Про це пише "Столична нерухомість"https://100realty.ua/.
Дивися повний текст Столичні новобудови в січні подорожчали на 1,2% (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лют, 2021 15:46
Столичні новобудови в січні подорожчали на 1,2%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Столичні новобудови в січні подорожчали на 1,2% (інфографіка).
Додано: Сер 10 лют, 2021 15:46
"По сравнению с января 2020 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 13,2%."
У застройщика ценообразование заложено в долларе, и переведено в гривну по актуальному курсу. И в январе 2020 года курс был 24грн. А сейчас почти 28грн - вот вам и +13%. Вот так все просто(
Вопрос в другом, если деньги под подушкой - вы просто потеряли год. Того, что тогда продавалось, уже нет в продаже. И стоит оно явно дороже(ищите на переуступке). А есть другие объекты на котловане, к периоду стоительства которых нужно добавить потеряный год.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, lapay і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|