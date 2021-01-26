Позитивна кон’юнктура на світових товарних ринках та значний попит іноземних інвесторів на активи країн, що розвиваються, сприяють зміцненню курсу гривні
Дивися повний текст Курс гривні до долара зміцнився до 5-місячного максимуму - Данилишин.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 15:47
Курс гривні до долара зміцнився до 5-місячного максимуму...
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Дивися повний текст Курс гривні до долара зміцнився до 5-місячного максимуму - Данилишин.
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