RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Курс гривні до долара зміцнився
до 5-місячного максимуму...

Курс гривні до долара зміцнився до 5-місячного максимуму...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 15:47

Курс гривні до долара зміцнився до 5-місячного максимуму...

Пропонуємо до обговорення:
Позитивна кон’юнктура на світових товарних ринках та значний попит іноземних інвесторів на активи країн, що розвиваються, сприяють зміцненню курсу гривні

Дивися повний текст Курс гривні до долара зміцнився до 5-місячного максимуму - Данилишин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92482
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 15:47

На один день. А теперь снова тренд в сторону 28.
sich
 
Повідомлень: 553
З нами з: 11.09.10
Подякував: 136 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, lapay і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого
R2 » Вів 09 лют, 2021 04:44
2 337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лют, 2021 08:12
cohan
Метод "сировинних ножиць" пророкує ревальвацію гривні -...
R2 » Нед 07 лют, 2021 09:26
1 162
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лют, 2021 09:26
Astacus
Аналітики Citi спрогнозували курс гривні в цьому році
R2 » Вів 26 січ, 2021 11:37
2 192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 15:34
Tabak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (93285)
10.02.2021 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.