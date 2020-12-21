Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив генеральний директор «Центру комунального сервісу» Андрій Щербина.
Дивися повний текст Киянам презентували мобільний додаток для оплати комуналки та передачі показань лічильників.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 18:02
Киянам презентували мобільний додаток для оплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам презентували мобільний додаток для оплати комуналки та передачі показань лічильників.
Додано: Сер 10 лют, 2021 18:02
А не по карте киянина небось 2% от суммы платежа? Особенно дорого получается когда отопление платить. Есть же бесплатные альтрэернативы. Зачем такое приложение
Додано: Сер 10 лют, 2021 18:30
Re: Киянам презентували мобільний додаток для оплати...
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