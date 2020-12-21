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Киянам презентували мобільний
додаток для оплати...

Киянам презентували мобільний додаток для оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 18:02

Киянам презентували мобільний додаток для оплати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив генеральний директор «Центру комунального сервісу» Андрій Щербина.

Дивися повний текст Киянам презентували мобільний додаток для оплати комуналки та передачі показань лічильників.
R2
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А не по карте киянина небось 2% от суммы платежа? Особенно дорого получается когда отопление платить. Есть же бесплатные альтрэернативы. Зачем такое приложение
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 18:30

Re: Киянам презентували мобільний додаток для оплати...

  PUnder написав:Зачем такое приложение

Как обычно: чтобы освоить бюджетное бабло.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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