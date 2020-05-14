В Україні з 1 квітня 2021 року підвищать пенсійний вік для жінок.
Дивися повний текст З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 18:47
З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок
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Дивися повний текст З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок.
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