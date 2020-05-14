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З 1 квітня збільшується
пенсійний вік для жінок

З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 18:47

З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 квітня 2021 року підвищать пенсійний вік для жінок.

Дивися повний текст З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 18:47

Рабов продолжают згонять.
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