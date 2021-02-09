Двоє з трьох українців незадоволені економічною ситуацією в країні і вважають її поганою.
Дивися повний текст 69% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 21:02
69% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 69% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою.
Додано: Сер 10 лют, 2021 21:02
Если правильно трактувать - то в полный рост с "веерными включениями" ворвались 90е.
А запас прочности уже не тот.
И война, не исчезла...
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