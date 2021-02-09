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69% українців вважають економічну
ситуацію в Україні поганою

69% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 21:02

69% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою

Пропонуємо до обговорення:
Двоє з трьох українців незадоволені економічною ситуацією в країні і вважають її поганою.

Дивися повний текст 69% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 21:02

Если правильно трактувать - то в полный рост с "веерными включениями" ворвались 90е.
А запас прочности уже не тот.
И война, не исчезла...
Kudrjavuy
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